Tokat'ta Harami Yaylası olta balıkçılarının gözdesi oldu

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi.

Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor.

Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, AA muhabirine, Harami Yaylası’nın doğal güzellikleriyle doğaseverleri cezbettiğini söyledi.

Çömen, "Buraya gelenler oltayla balık da tutuyor. Ailesiyle gelen vatandaşlarımız mutlu halde gidiyorlar. Özellikle hafta sonları çok sayıda vatandaşımız aileleri ile gelerek piknik yapıyor, doğada yürüyüş ve spor yapıyorlar." ifadelerini kullandı.