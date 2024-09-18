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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Tokat'ta konuştu:

        AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Önümüzdeki yüzyılın Türkiye'ye ait olacağını iddia ediyoruz. Muhalefet partilerinden, Türkiye'yi yönetmeye aday olanlardan, bu ülkeyi taşımak istedikleri noktaya dair ufacık bir ifade duydunuz mu? Duymadık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:43 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:15
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Tokat'ta konuştu:
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        AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Önümüzdeki yüzyılın Türkiye'ye ait olacağını iddia ediyoruz. Muhalefet partilerinden, Türkiye'yi yönetmeye aday olanlardan, bu ülkeyi taşımak istedikleri noktaya dair ufacık bir ifade duydunuz mu? Duymadık." dedi.

        Yalçın, Tokat Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de son dönemde çok yoğun seçim süreçlerinden geçildiğini söyledi.

        Bu dönemde çok başarılı oldukları ve daha az başarı sergiledikleri seçimlerin yaşandığını belirten Yalçın, "AK Parti'de alışkanlık haline gelmiş, Cumhurbaşkanımızın bize kazandırdığı bir işlem olarak her zaman seçim öncelerinde veya sonralarında toplumumuzla bir araya gelmek, istişare etmek, eksiklerimiz varsa onları tamamlamak, neleri iyi yapıyoruz, hataları geliştirmek için toplumumuzla bir araya gelerek istişareyi sonuna kadar çalıştıran bir parti olduk." ifadesini kullandı.

        Türkiye Yüzyılı diye bir kavramlarının bulunduğunu dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

        "Nedir Türkiye Yüzyılı? Önümüzdeki yüzyılı, Türkiye'yi dünya siyasetinde en etkili aktörlerden biri haline getirme hedefidir. Önümüzdeki yüzyılın Türkiye'ye ait olacağını iddia ediyoruz. Muhalefet partilerinden, Türkiye'yi yönetmeye aday olanlardan, bu ülkeyi taşımak istedikleri noktaya dair ufacık bir ifade duydunuz mu? Duymadık. Kendi aralarındaki koltuk kavgalarından, birbirlerine cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif etmekten ya da bir diğerine bakanlık teklif etmekten başka bir şey duyduk mu? Hayır. Vatandaşın derdiyle ilgilendiklerine, bu ülkenin geleceğini inşa etmeye çalıştıklarına dair bir tane örnek var mı? Yok. Bu ülke, uzun yıllardır terörle mücadele ediyor. Askerlerimiz şu an Irak'ta, Suriye'de ya da dünyanın başka yerlerinde hepimiz için görev yapıyor, şehit düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise HDP'ye yakın duruşu nedeniyle askerlerimizin bizi korumak için Irak'ta, Suriye'de görev almasını sağlayan tezkereye 'hayır' oyu verdi. Peki CHP terörü yok edecek mi? Biz, terörü önlemek için Suriye'ye, Irak'a gidip orada varlık gösteriyoruz ki terör buraya gelmesin ama onlar HDP ile beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarını sona erdirmek için çalışıyor. Bu zamana kadar Türkiye'ye sundukları herhangi bir fikir, herhangi bir çalışma var mı? Yok."

        Toplantıya, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer ile AK Parti milletvekilleri de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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