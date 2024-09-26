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        Tokat'ta kaldırımda yürüyen kadını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde sokakta takip ettiği kadını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:12
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        Tokat'ta kaldırımda yürüyen kadını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde sokakta takip ettiği kadını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde evine giden S.G'yi (36) kaldırımda yürüdüğü sırada bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K'nin olayla ilgisi bulunmadığı belirlendi.

        Bunun üzerine M.K, serbest bırakıldı.

        Polisin 60 ev ve iş yerindeki yaklaşık 150 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izlemesinin ardından olayla ilgili zihinsel engelli İ.B. (25) gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen İ.B'nin işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan, İ.B'nin S.G'ye saldırdığı anlarla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde, kaldırımda yürüyen S.G'ye arkasından yaklaşan zanlının bir anda bıçakla saldırması ve kaçmaya çalışan kadını kovalaması yer alıyor.

        Başka bir kayıtta ise İ.B'nin elinde şapkayla yürüdüğü anlar görülüyor.

        Erbaa ilçesinde dün akşam kendisini takip eden kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğraması sonucu yaralanan S.G. hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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