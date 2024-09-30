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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, köy ziyaretlerinde bulundu

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 21:54 Güncelleme: 30.09.2024 - 21:55
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, köy ziyaretlerinde bulundu
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Kaymakam Çömen, KÖYDES Projesi kapsamında 2024 yatırımlarında yapılan hizmetleri kontrol etmek ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek için Oğulbey, Çiftlik , Çamköy, Göltepe ve Gebeli köyleri ile Bağtaşı Beldesine ziyaretler gerçekleştirdi.

        Ziyaretlerde, Çömen'e, Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü Yusuf Sezer ile Almus Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Selahattin Çiğdem de eşlik etti.

        Kaymakam Emre Çömen, "Ziyaretlerden amacımız, köylerimizde oluşabilecek sorunları ve vatandaşlarımızın sorunlarını ilk ağızdan dinleyip görerek vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek. Ziyaretlerimiz sürecek." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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