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        Tokat'ta İsrail'in saldırıları protesto edildi

        AK Parti Tokat İl Başkanlığınca "7 Ekim Gazze'ye Destek İsrail'i Tel'in" basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:17 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:17
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        Tokat'ta İsrail'in saldırıları protesto edildi
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        AK Parti Tokat İl Başkanlığınca "7 Ekim Gazze'ye Destek İsrail'i Tel'in" basın açıklaması yapıldı.

        Yavuz Selim Meydanı'nda bir araya gelen partililer ve etkinliğe destek veren vatandaşlar, ellerindeki dövizlerle İsrail aleyhinde sloganlar attı.

        Grup adına açıklama yapan AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

        İsrail'in, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olduğunu ifade eden Özer, "İsrail, kurulduğu günden bu yana, Batı'nın çifte standardını, iki yüzlülüğünü ve ikircikli tavrını gösteren bir örnek olmuştu. 7 Ekim'den bu yana da acizlik, zayıflık ve sefaletini de göstermiş oldu." dedi.

        Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

        "Türkiye, yalnızca diplomatik yollarla değil, aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olmuştur. Filistin'e yapılan insani yardımların büyük çoğunluğu bugün ülkemiz tarafından yapılmaktadır. Konuyu insani boyutlarının yanı sıra stratejik boyutlarıyla da en ince ayrıntılarına kadar ele alıyoruz. İsrail saldırganlığının ülkemize de yönelebileceği riskini tüm bölge ülkeleri, gibi biz de görüyoruz. Vadedilmiş topraklar safsatasının içine ülkemiz topraklarını da katan bu suç şebekesinin planlarının farkındayız. Stratejik tüm hazırlıklarını yapan bir ülkenin özgüvenini taşıyoruz."

        Özer, Filistin'in sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi değil, tüm insanlığın vicdan davası olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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