Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Pakistan'da tanıtıldı.



TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen Türk Üniversiteleri Fuarı 2026'da uluslararası tanıtım faaliyetlerini sürdürdü. Fuar programına Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür katıldı.



Üniversite standında gerçekleştirilen görüşmelerde, uluslararası öğrenci ve akademisyenlere Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin eğitim olanakları tanıtıldı. Fuar süresince çok sayıda üniversite ile ikili iş birliği görüşmeleri gerçekleştirilerek yeni akademik ortaklıkların temelleri atıldı.



Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti İslamabad Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu üniversite standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Büyükelçi Neziroğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.



Fuar çerçevesinde Maarif Okulları Koordinatörü Harun Küçükaladağlı üniversite standını ziyaret ederken, Pakistan Eğitim Müşaviri Dr. Mehmet Toyran ile de eğitim alanındaki iş birliği imkanları üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.



Büyükelçi Neziroğlu ile birlikte Pakistan Yükseköğretim Kuruluna (HEC) gerçekleştirilen ziyarette, Kurul Başkanı Prof. Dr. Niaz Ahmad Akhtar ile bir araya gelinerek yükseköğretim alanındaki iş birlikleri ele alındı.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda küresel ölçekte akademik iş birliklerini güçlendirmeye ve eğitim alanındaki etkinliğini artırmaya devam ediyor.

