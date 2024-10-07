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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, mobil diş üniteleriyle sağlık hizmetlerini köylere götürüyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından hayata geçirilen "Ağız ve Diş Sağlığına Engelsiz Erişim: Üniversitemizden Köylerimize Diş Sağlığı İçin Mobil Çözüm" projesi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:52 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:52
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, mobil diş üniteleriyle sağlık hizmetlerini köylere götürüyor
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından hayata geçirilen "Ağız ve Diş Sağlığına Engelsiz Erişim: Üniversitemizden Köylerimize Diş Sağlığı İçin Mobil Çözüm" projesi tanıtıldı.

        TOGÜ'nün yazılı açıklamasında, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü işbirliğiyle yürütülen projenin ilk uygulamasının yapıldığı bildirildi.

        Necip köyünde düzenlenen programda konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü, üniversitelerin bulundukları kentlerin öncü kurumları olduklarını belirtti.

        TOGÜ'nün önemli projelerde yer aldığını ve kente değer kattığını anlatan Köklü, projenin kırsalda yaşayan vatandaşların ağız sağlığı için fayda sağlayacağını vurguladı.

        - "Bu proje sadece Necip köyü ile sınırlı kalmayacak"

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da topluma katkı sağlayan projelere büyük önem verdiklerini belirtti.

        "Eğitim ve araştırma faaliyetlerimizin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu anlayışla, mobil diş ünitelerimizi hizmete sunarak sağlık hizmetlerini köylerimize taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Bu proje sadece Necip köyü ile sınırlı kalmayacak. İlerleyen dönemde diğer köylerimize de ulaşarak daha geniş bir kesime hizmet verilecek. Üniversitemiz, toplumun her kesimine dokunan projeler üretmeye ve uygulamaya devam edecek."

        Programa AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, dekanlar, diş hekimleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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