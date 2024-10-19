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        MHP Almus İlçe Başkanlığına Orhan Altundağ atandı

        MHP Almus İlçe Başkanlığına Orhan Altundağ'ın ataması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 22:40 Güncelleme: 19.10.2024 - 22:51
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        MHP Almus İlçe Başkanlığına Orhan Altundağ atandı
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        MHP Almus İlçe Başkanlığına Orhan Altundağ'ın ataması gerçekleştirildi.

        MHP Almus İlçe Başkanı Yıldırım Altundağ'ın (56) 12 Eylül'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından başkanlık makamı boş kalmıştı.

        Bunun üzerine MHP Genel Merkezi tarafından ilçe başkanlığına Altundağ'ın oğlu Orhan (32) getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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