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        Tokat'ta silahla vurulan kişinin cenazesi toprağa verildi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde silahla öldürülen kişinin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:57 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:30
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        Tokat'ta silahla vurulan kişinin cenazesi toprağa verildi
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde silahla öldürülen kişinin cenazesi defnedildi.

        İlçedeki Milli Egemenlik Parkı'nda yer alan çay ocağında dün, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken arbede sırasında A.K. tarafından silahla vurularak öldürülen Fatih Ersoy'un cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Turhal Asri Cami'ye getirildi.

        Burada öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Ersoy'un cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Cenaze namazına Ersoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, MHP Turhal İlçe Başkanı Şenol Ayten ile vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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