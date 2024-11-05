Tokat'ta silahla vurulan kişinin cenazesi toprağa verildi

Cenaze namazına Ersoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, MHP Turhal İlçe Başkanı Şenol Ayten ile vatandaşlar katıldı.

İlçedeki Milli Egemenlik Parkı'nda yer alan çay ocağında dün, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken arbede sırasında A.K. tarafından silahla vurularak öldürülen Fatih Ersoy'un cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Turhal Asri Cami'ye getirildi.

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