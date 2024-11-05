TOGÜ'de Uluslararası Futbol Turnuvası final maçı oynandı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Uluslararası Futbol Turnuvası final maçı oynandı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Uluslararası Futbol Turnuvası final maçı oynandı.
TOGÜ'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen TOGÜ Uluslararası Öğrenci Futbol Turnuvası grup maçları 15-22 Ekim tarihlerinde gerçekleşti.
TOGÜ Stadyumu'ndaki Gabon- Azerbaycan, Suriye-Senegal, Fildişi-Sudan, Çad-Mali, Mısır-Filistin arasında dostluk maçları oynandı.
Final maçında Senegal penaltı atışları sonucu Mali'yi 5-3 yendi.
TOGÜ Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Senegalli oyunculara şampiyonluk kupasını verdi.
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