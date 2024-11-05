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        TOGÜ'de Uluslararası Futbol Turnuvası final maçı oynandı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Uluslararası Futbol Turnuvası final maçı oynandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:01 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:11
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        TOGÜ'de Uluslararası Futbol Turnuvası final maçı oynandı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Uluslararası Futbol Turnuvası final maçı oynandı.

        TOGÜ'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen TOGÜ Uluslararası Öğrenci Futbol Turnuvası grup maçları 15-22 Ekim tarihlerinde gerçekleşti.

        TOGÜ Stadyumu'ndaki Gabon- Azerbaycan, Suriye-Senegal, Fildişi-Sudan, Çad-Mali, Mısır-Filistin arasında dostluk maçları oynandı.

        Final maçında Senegal penaltı atışları sonucu Mali'yi 5-3 yendi.

        TOGÜ Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Senegalli oyunculara şampiyonluk kupasını verdi.

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