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        Tokat'taki mezarlıklar belediye ekiplerince temizlendi

        Tokat'ta bulunan mezarlıklar, belediye ekiplerince temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 14:28 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:42
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        Tokat'taki mezarlıklar belediye ekiplerince temizlendi
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        Tokat'ta bulunan mezarlıklar, belediye ekiplerince temizlendi.

        Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatıyla başlatılan temizlik seferberliği kapsamında Mezarlıklar Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışması kapsamında kentteki tüm mezarlıkların bakım ve peyzajı tamamlandı.

        Yazıcıoğlu, mezarlıklardaki çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

        Halk sağlığını korumak, daha temiz ve yaşanabilir bir kent olmak için başlattıkları temizlik seferberliğine aralıksız devam edeceklerini anlatan Yazıcıoğlu, "Bir yandan şehir içindeki ana arterler, cadde ve sokaklar başta olmak üzere temizlik konusunda başlattığımız değişime mezarlıklarımızı da ekledik. Çok sıcak yaz döneminin ardından tüm mezarlıklarımızda çevre düzenleme, ot biçme, temizlik, peyzaj, bakım ve onarım çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın rahat şekilde ziyaretlerini ve ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için plan dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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