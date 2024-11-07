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        TOGÜ'de "Meme kanseri ve korunma" paneli düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) meme kanseri ve korunma paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:03 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:03
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        TOGÜ'de "Meme kanseri ve korunma" paneli düzenlendi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) meme kanseri ve korunma paneli gerçekleştirildi.

        TOGÜ Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Palyatif Bakım Kulübü iş birliğiyle Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Palyatif Bakımı Kulübü Başkanı Büşra Yalnız'ın açılış konuşmasıyla başlayan panelde Doç. Dr. Aygül Kıssal meme kanserinin önemi ve belirtileri, Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Solmaz ise kendi kendine meme muayenesi ne zaman yapılacağı konularında sunum gerçekleştirdi.

        Doç. Dr. Medine Koç'un yaşam deneyimini anlatmasıyla devam eden panelde meme kanseri, erken teşhis ve meme kanserinden korunma yöntemlerini katılımcılarla paylaştı.

        Etkinlik sonrası konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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