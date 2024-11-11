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        Başçiftlik'te 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:00 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:05
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        Başçiftlik'te 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve Başçiftlik Kaymakamlığı tarafından Aşağı Yayla Tavuk Dağı mevkisinde düzenlenen etkinlikte 2 bin 500 fidan dikildi.

        Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, yaptığı açıklamada, "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes diyerek 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Etkinliğin ülkemizde çevre bilincinin artmasına vesile olmasını diliyorum. Toprakla buluşturduğumuz her fidan geleceğimizin teminatı evlatlarımızın daha güzel bir dünyada yaşaması için atılan bir adımdır. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun." dedi.

        Fidan dikim etkinliğine, Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Garnizon Komutanı Muharrem Er, Niksar İşletme Müdür Yardımcısı Ahmet Arıcı, Ayvaz Orman İşletme Şefi Çiğdem Yeğenoğlu daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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