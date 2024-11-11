Başçiftlik'te 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve Başçiftlik Kaymakamlığı tarafından Aşağı Yayla Tavuk Dağı mevkisinde düzenlenen etkinlikte 2 bin 500 fidan dikildi.

Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, yaptığı açıklamada, "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes diyerek 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Etkinliğin ülkemizde çevre bilincinin artmasına vesile olmasını diliyorum. Toprakla buluşturduğumuz her fidan geleceğimizin teminatı evlatlarımızın daha güzel bir dünyada yaşaması için atılan bir adımdır. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun." dedi.