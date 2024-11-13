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        TOGÜ'de oda orkestrası konseri düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından oda orkestrası konseri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:48
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        TOGÜ'de oda orkestrası konseri düzenlendi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından oda orkestrası konseri gerçekleştirildi.

        TOGÜ'de Devlet Konservatuvarı tarafından Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Doç. Dr. Ahmet Hakan Baş'ın hazırladığı "TOGÜ Oda Orkestrası Konseri"nde Doç. Dr. Hamza Üstün şef olarak yer aldı. Solo, Duo icraların olduğu konser 2 bölüm halinde gerçekleşti. Doç. Dr. Tolga Karaca'nın düzenlediği saz eserlerinin icrasından oluşan ilk bölümden sonra ikinci bölümde Doç. Dr. Tolga Karaca'nın, flüt ve ud için bestelediği buselik makamındaki sonat icra edildi.

        Konserde, Doç. Dr. Ahmet Hakan Baş, Doç. Dr. Tolga Karaca, Ayşenur Üstün (Flüt), Rabi Akcan, Şevval Doğru, Esra Özdemir (Vokaller), Çetin Eren Çekiç (Piyano), Tuğba Cinaz (II. Keman) ve Burak Toplar (Klarnet) görev aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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