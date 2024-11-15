Niksar ÇEDAŞ işletme Müdürü Özdemir'e ziyaret

Özdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Avşar, Niksar ÇEDAŞ İşletme Müdürü Şevket Özdemir'i ziyaret etti.

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