Tokat-Sivas yolunda kar nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı

Tokat'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı.

Kar yağışı nedeniyle 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi yakınlarında kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı, bir süre trafik kontrollü sağlandı.