Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde karla mücadele çalışması başlatıldı

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Atatürk Caddesi başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda kar temizliği yapıyor.

Yeşilyurt ilçesinde de cadde ve sokaklarda biriken kar belediye ekiplerince temizlenmeye başlandı.

Başçiftlik-Niksar kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanırken, özel durumlar dışında araç sahiplerinin araçlarını kullanmamaları ve araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Belediye iş makineleri karla mücadele çalışmaları yaparken, belediye işçileri de iş yeri önleri ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

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