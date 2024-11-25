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        TOGÜ'de "Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Seferberlik ve Sefer Organizasyonu Sempozyumu"

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Seferberlik ve Sefer Organizasyonu Sempozyumu" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:20 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:32
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        TOGÜ'de "Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Seferberlik ve Sefer Organizasyonu Sempozyumu"
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Seferberlik ve Sefer Organizasyonu Sempozyumu" yapıldı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde "Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Seferberlik ve Sefer Organizasyonu Sempozyumu" Fen Edebiyat Fakültesi Şehit Erdem Diker Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Sempozyuma, Vali Abdullah Köklü, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Sebahattin Altınordu, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, yaptığı konuşmada sefer ve sefer organizasyonu hakkında bilgiler aktardı.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da "Seferberlik ve sefer organizasyonları, sadece askeri bir kavram olmaktan öte, toplumların sosyo-ekonomik yapısını, kültürel dinamiklerini ve dayanışma ruhunu yansıtan önemli bir tarihsel olgudur. Bu bağlamda, düzenlediğimiz sempozyumun, geçmişi anlamamız ve bu bilgilerle geleceğe ışık tutmamız açısından büyük bir değer taşıdığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Sempozyum yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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