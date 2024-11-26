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        Resim öğretmeni açtığı kafeyi sanat merkezine dönüştürdü

        CİHAN OKUR - Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan resim öğretmeni Nurşen Bekler, açtığı kafeteryada hem çay ve kahve servisi yapıyor hem de resim ve el sanatları kursları düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:47
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        Resim öğretmeni açtığı kafeyi sanat merkezine dönüştürdü
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        CİHAN OKUR - Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan resim öğretmeni Nurşen Bekler, açtığı kafeteryada hem çay ve kahve servisi yapıyor hem de resim ve el sanatları kursları düzenliyor.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümünden 2018 yılında mezun olan 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Bekler, özel sektörde çalıştıktan sonra bu yıl hayali olan kafeteryayı açtı.

        Turhal Halk Eğitimi Merkezinde usta öğreticilik de yapan Bekler, açtığı kafeteryada müşterilerine bir yandan çay, kahve ve pasta servisi yapıyor, günün belirli saatlerinde ise kafede bulunan atölyede ücretsiz resim, epoksi (özel şekillerin ve formların oluşturulması için kullanılan bir döküm malzemesi) sanatı, ahşap boyama ve mum yapımı gibi el sanatları kursları düzenliyor.

        Kurslara katılanlar, çayları ve kahvelerini yudumlarken aynı zamanda bir sanat öğrenmiş oluyor.

        Özellikle ev hanımlarına el sanatları kursları açan Bekler, kadınların bir sanat öğrenerek, aile bütçesine katkı sağlamasını hedefliyor.

        Atölyede üretilen ürünler, kafeteryada sergilenerek ve kafenin sosyal medya hesaplarından satışa sunuluyor.

        - "Sanat çok önemli, küçük şehirlerde bence daha önemli olduğunu düşünüyorum"

        Bekler, AA muhabirine, hep böyle bir hayali olduğu ve hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

        İlçe halkından çok olumlu dönüşler aldığını anlatan Bekler, şöyle konuştu:

        "İnsanların iç içe olabileceği, çaylarını, kahvelerini içebileceği, hem çocuklarını kursa getirebilecekleri bir yer açmaya karar verdim ve güzel oldu sanırım. Akabinde aroma terapi mumları, epoksi dökümleri, çocuk resim kursları, yetenek sınavlarına hazırlık kursları düzenledik. Gelen müşterilerimiz aynı zamanda hem çaylarını, kahvelerini içip hem çalışmalar yapabiliyorlar. Bu benim için çok kıymetli. Tepkiler çok güzel ve çok mutluyuz. Sanat çok önemli, küçük şehirlerde bence daha önemli olduğunu düşünüyorum. Burası nasıl desem resimlerin ve el sanatlarının sergilendiği bir sergi ve kurs merkezi ayrıca çay ve kahve içerken kendi ürünlerinizi de yapabilirsiniz yani hatıra olarak. Bir kafeden daha çok bir terapi merkezi kesinlikle."

        -"Ev hanımlarına gelir kapısı sağlıyoruz"

        Kafeteryada oluşturulan atölyede ev hanımlarına özel kurslar verildiğini dile getiren Bekler, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Benim yaptığımda ayrıcalıklı olan epoksi. Reçine içine üç boyutlu balık çizimi yapıyorum. Bunu Türkiye'de birkaç kişiden başka yapan yok, bunu öğretmeye çalışıyorum kursiyerlerimize. Buraya ev hanımları da geliyor aynı zamanda bir sanat öğreniyorlar ve iş sahibi de oluyorlar. Bütün ev hanımlarını buraya davet ediyorum. Evden çıkamayan, yani bir meslek öğrenmek isteyen kadınlarımıza istihdam sağlamak için bu ürünlerin yapımlarını, dökümlerini öğretip onlara bir ışık tutuyoruz. Burada bir sanat öğrenip, evlerinde küçük atölyeler oluşturup bunların satışlarını yapabilmeleri için sonsuz destek veriyorum. Bunu başardığımızda ev hanımlarına gelir kapısı sağlıyoruz."

        Kafeteryada kursa katıldıktan sonra işe başlayan 18 yaşındaki Sude Naz ise kafenin nostaljik ortamının içini rahatlattığını söyledi.

        Naz, "En başta müşteri olarak gelmiştim, çok beğendim, çalışma ortamı çok güzel. Nurşen abla bize anne gibi davranıyor gerçekten. Bir sanat öğrenmek ve daha sonra o sanat eserini ortaya çıkarmak, insanı çok mutlu ediyor. Ben burada bir meslek öğrendim, aldığım kurslar sayesinde." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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