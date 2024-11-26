Tokat'ta köyde rahatsızlanan 2 hasta, kardan kapanan yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı
Tokat'ta kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki 2 hasta, İl Özel İdaresi ekiplerince yol açılarak hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki 2 hasta, İl Özel İdaresi ekiplerince yol açılarak hastaneye kaldırıldı.
Erbaa ilçesine bağlı Yalı köyünde yaşayan B.Ö. ve M.Ö'nün rahatsızlanması üzerine aileleri 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verdi.
Bu kapsamda İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla köy yolunu ulaşıma açtı.
Sağlık ekiplerince 2 hasta Erbaa Devlet Hastanesine götürüldü.
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