Tokat'ta yangın çıkan evde hasar oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Terzioğlu köyü Ilıcak Mahallesi'nde Hüseyin Karataş'a ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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