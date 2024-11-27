Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ öğrencileri AFAD'ı gezdi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Artova Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 1. ve 2. sınıf öğrencileri, arama ve kurtarma dersi kapsamında Tokat AFAD Müdürlüğünü gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ öğrencileri AFAD'ı gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Artova Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 1. ve 2. sınıf öğrencileri, arama ve kurtarma dersi kapsamında Tokat AFAD Müdürlüğünü gezdi.

        Gezi programı, AFAD konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme sunumuyla başladı.

        Öğrencilere Türkiye'deki afet türleri, afetlere karşı korunma yöntemleri ve farkındalık oluşturma konularında bilgi aktarıldı. Sunumun ardından öğrenciler, AFAD'ın araç ve ekipmanlarını inceledi. Program, sahada uygulamalı olarak gerçekleştirilen çadır kurma eğitimi ile devam etti.

        Öğretim görevlisi Ferhat Şahin, teknik gezinin öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökerek afet yönetimi konusunda farkındalıklarını artırmayı hedeflediğini kaydetti.

        Şahin, katkılarından dolayı AFAD Eğitim Müdürü Eyüp Pekşen ve Mehmet Tanrıverdi'ye teşekkür belgesi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!

        Benzer Haberler

        Başçiftlik Belediye Başkanı Bolat, öğretmelere çiçek dağıttı
        Başçiftlik Belediye Başkanı Bolat, öğretmelere çiçek dağıttı
        Başçiftlik'te kar temizleme çalışması yapıldı
        Başçiftlik'te kar temizleme çalışması yapıldı
        Niksar'da eğitime destek platformu toplantısı yapıldı
        Niksar'da eğitime destek platformu toplantısı yapıldı
        Tokat'ta yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Tokat'ta yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Tokat'ta yangın çıkan evde hasar oluştu
        Tokat'ta yangın çıkan evde hasar oluştu
        Tokat'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı
        Tokat'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı