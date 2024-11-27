TOGÜ öğrencileri AFAD'ı gezdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Artova Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 1. ve 2. sınıf öğrencileri, arama ve kurtarma dersi kapsamında Tokat AFAD Müdürlüğünü gezdi.

Gezi programı, AFAD konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme sunumuyla başladı.

Öğrencilere Türkiye'deki afet türleri, afetlere karşı korunma yöntemleri ve farkındalık oluşturma konularında bilgi aktarıldı. Sunumun ardından öğrenciler, AFAD'ın araç ve ekipmanlarını inceledi. Program, sahada uygulamalı olarak gerçekleştirilen çadır kurma eğitimi ile devam etti.