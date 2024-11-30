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        Tokat'ta mobilya fabrikası sokak hayvanları için pati evi yapıyor

        Tokat'ın Zile ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikası, sokak hayvanları için pati evi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 20:15 Güncelleme: 30.11.2024 - 20:21
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        Tokat'ta mobilya fabrikası sokak hayvanları için pati evi yapıyor
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        Tokat'ın Zile ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikası, sokak hayvanları için pati evi yapıyor.

        İlçede faaliyet gösteren bir mobilya fabrikası, sokaktaki kediler için 300 pati evi yapıp sokaklarda uygun yerlere koydu.

        Şirket yönetici Onur Güler, Zile'de soğuk havanın etkili olduğuna işaret ederek, "Maalesef bölgemizde barınak sayıları ve vasıfları yetersiz. Biz de mobilya atık parçalarından muhtelif ebatlarda pati evi üretip ücretsiz olarak hayvanseverlere dağıtıyoruz. Pati evlerimizin üstü ve altı su geçirmez materyallerle kaplıyoruz. Özellikle kediler evlerimizi çok sevdi." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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