Almus'ta üreticilere 1070 ceviz fidanı dağıtıldı

Almus Kaymakamı Emre Çömen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Ceviz Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında Almus İlçe Tarım Müdürlüğü koordinesinde üreticilere chandler ve fernor çeşidi ceviz fidanı dağıtımı yaptıklarını anlatarak, "Dağıttığımız ceviz fidanları sayesinde ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

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