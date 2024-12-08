Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AA muhabirine, "Bolat'ın paylaşımından sonra gerekli idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldı. Başlatılan soruşturma devam ediyor." dedi.

Yusuf Evliyaoğlu, X sosyal medya hesabından "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" şeklinde paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımı Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat da X sosyal medya hesabından paylaştı.

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