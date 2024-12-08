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        Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü görevden uzaklaştırıldı

        Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, "Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldığını" belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 22:25 Güncelleme: 08.12.2024 - 22:25
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        Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü görevden uzaklaştırıldı
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        Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, "Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldığını" belirtti.

        Yusuf Evliyaoğlu, X sosyal medya hesabından "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" şeklinde paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımı Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat da X sosyal medya hesabından paylaştı.

        Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AA muhabirine, "Bolat'ın paylaşımından sonra gerekli idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldı. Başlatılan soruşturma devam ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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