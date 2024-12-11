Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ ile Tokat ve Zile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat ve Zile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:45 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ ile Tokat ve Zile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat ve Zile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite ile Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Zile Cumhuriyet Başsavcılığı protokol imza töreni Rektörlük makamında gerçekleşti.

        Protokol imza törenine Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Zile Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar katıldı.

        Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla faaliyetler düzenlenecek.

        Eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, çocuk yükümlülere yönelik faaliyetler, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, ortak projeler ve AR-GE çalışmaları, personelin ruh ve beden sağlığını korumak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler, koruma kurullarına yönelik faaliyetler ve kamuya yararlı bir işte çalıştırılma faaliyetleri yürütülecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Colani: Kimsenin Suriye'den korkmasına gerek yok
        Colani: Kimsenin Suriye'den korkmasına gerek yok
        Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı
        Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Tokat'ta konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Tokat'ta konuştu:
        Tokat'ta yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi
        Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler Okulundan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler Okulundan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Semerci köyü içme suyuna kavuştu
        Semerci köyü içme suyuna kavuştu
        Tokatlı lise öğrencisinin başarısı
        Tokatlı lise öğrencisinin başarısı
        Tokat'ta çıkan yangında 500 balya saman zarar gördü
        Tokat'ta çıkan yangında 500 balya saman zarar gördü