Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Niksar'da denetimle serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı

        Tokat'ın Niksar ilesinde kamuya yararlı çalışma ve denetimle serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niksar'da denetimle serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilesinde kamuya yararlı çalışma ve denetimle serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı.

        Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı ve Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Gülşen arasında imzalanan protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılması amacıyla iyileştirme odaklı belirlenen ve taraflarca uygun görülen tüm alanlarda planlı çalışmalar yürütülecek.

        Bu kapsamda ilk etapta 50 eski hükümlü, belediyede çalışmaya başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        Elon Musk "gölge başkan" mı?
        Elon Musk "gölge başkan" mı?
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        4 bisiklet çaldı! Kendini böyle savundu
        4 bisiklet çaldı! Kendini böyle savundu
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Amazon çalışanlarından iş bırakma!
        Amazon çalışanlarından iş bırakma!
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        "Hacklensem de korkmam"
        "Hacklensem de korkmam"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden asker için tören düzenlendi
        Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden asker için tören düzenlendi
        TOGÜ'de "çocuk hakları" konulu sergi ve broşür dağıtımı yapıldı
        TOGÜ'de "çocuk hakları" konulu sergi ve broşür dağıtımı yapıldı
        AK Parti Tokat İl Başkanlığı kongresi 5 Ocak'ta yapılacak
        AK Parti Tokat İl Başkanlığı kongresi 5 Ocak'ta yapılacak
        TOGÜ'de hijyen ve temizlik ürünleri üretilecek
        TOGÜ'de hijyen ve temizlik ürünleri üretilecek
        Turhal'da öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi
        Turhal'da öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi
        Niksar'da protokol ve çocuklar bir araya geldi
        Niksar'da protokol ve çocuklar bir araya geldi