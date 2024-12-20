Niksar'da denetimle serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı

Tokat'ın Niksar ilesinde kamuya yararlı çalışma ve denetimle serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı ve Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Gülşen arasında imzalanan protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılması amacıyla iyileştirme odaklı belirlenen ve taraflarca uygun görülen tüm alanlarda planlı çalışmalar yürütülecek.