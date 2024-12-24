TOGÜ'de "İŞKUR'la İş Bul" etkinliği yapıldı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "İŞKUR'la İş Bul" etkinliği gerçekleştirildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "İŞKUR'la İş Bul" etkinliği gerçekleştirildi.
TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İŞKUR'un iş birliğinde düzenlenen, "İŞKUR'la İş Bul" etkinliği, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Şehitler Salonu'nda yapıldı.
Etkinlik, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Bekir Fındık ile Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kerem Kılıçer’in konuşmalarıyla başladı.
Programda İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Süheyla Durmuş, İŞKUR'un kamu ve özel sektörde sunduğu istihdam olanaklarını, düzenlediği kursları ve iş hayatı hakkında bilgi vererek, katılımcılara İŞKUR aracılığıyla kariyer planlarını nasıl oluşturabileceklerine dair bilgi sunuldu.
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