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        Tokat'ta arkadaşını baltayla öldüren kişi tutuklandı

        Tokat'tın Zile ilçesinde bir kişi arkadaşını baltayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 13:20 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:20
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        Tokat'ta arkadaşını baltayla öldüren kişi tutuklandı
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        Tokat'tın Zile ilçesinde bir kişi arkadaşını baltayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Minareyi Sağır Mahallesi'ndeki bir evde tartıştığı arkadaşı M.T'yi baltayla öldüren O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İddiaya göre, 24 Ocak'ta kavga ettiği arkadaşı M.T'yi baltayla öldüren O.A, cinayetin ardından sokağa çıkarak, "Adam öldürdüm" diye bağırmış, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri zanlıyı yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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