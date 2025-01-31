Tokat'ta iş yerinin cam kapısı yerine takılırken patladı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir iş yerinin cam kapısı, yerine takılırken patladı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir iş yerinin cam kapısı, yerine takılırken patladı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde cep telefonu satış ve tamiratı yapan Cafer Tayyar Daras, iş yerinin cam kapısının kilit mekanizmasını tamir etmeye çalıştığı esnada kapı, bir anda patladı.
Cam kapının patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Daras, görünmez bir kaza yaşadıklarını dile getirerek, "Kapının alt hidroliği bozuktu, kapanıp açılmıyordu. Onu değiştirelim diye söktük, yapıp tam yerleştireceğizde elimizde patladı, tuz buz oldu. Biz de şaşırdık. Tek sevincimiz kimseye bir şey olmadı." ifadesini kullandı.
Güvenlik kamerası görüntüsünde, Daras'ın arkadaşlarıyla yerine takmaya çalıştığı sırada cam kapının patlaması yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.