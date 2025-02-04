Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Yeşilyurt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.
Yoğun kar yağışı arlıklarla etkisini sürdürüyor. İlçede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Başçiftlik ilçesinde de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede kar yağışı sonrası kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Bölgede kar yağışı sürüyor.
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