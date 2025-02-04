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        TOGÜ Zile Kampüsü'ne yeni cami yapılacak

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Zile Üniversite Kampüsü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında, Zile Kampüsüne cami yapılması protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:58 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:04
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        TOGÜ Zile Kampüsü'ne yeni cami yapılacak
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Zile Üniversite Kampüsü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında, Zile Kampüsüne cami yapılması protokol imzalandı.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Zile Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yavuz Acungil ve dernek başkanı Ali Çiçek katıldı.

        Yılmaz, "Zile Kampüsü'müze cami yapılması için hayırsever bir vatandaşımızın desteği alınarak yapım sürecini başlatıyoruz. Desteklerinden dolayı kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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        Galeri

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