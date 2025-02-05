Almus'ta şehit Osman Karaca mezarı başında anıldı

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programa şehidin ailesi ile Almus Kaymakamı Emre Çömen, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Soysal, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve vatandaşlar katıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasının ardından arama kurtarma çalışmasına katılan ekiplerin üzerine düşen ikinci çığın altında kalarak 5 Şubat 2020'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca için ilçeye bağlı Çevreli beldesindeki kabri başında anma programı düzenlendi.

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