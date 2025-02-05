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        Almus'ta şehit Osman Karaca mezarı başında anıldı

        Tokat'ın Almus içesinde şehit Osman Karaca, mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:27 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:27
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        Almus'ta şehit Osman Karaca mezarı başında anıldı
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        Tokat'ın Almus içesinde şehit Osman Karaca, mezarı başında anıldı.

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasının ardından arama kurtarma çalışmasına katılan ekiplerin üzerine düşen ikinci çığın altında kalarak 5 Şubat 2020'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca için ilçeye bağlı Çevreli beldesindeki kabri başında anma programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programa şehidin ailesi ile Almus Kaymakamı Emre Çömen, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Soysal, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve vatandaşlar katıldı.

        Tören sonrasında Çömen, Karaca'nın baba evini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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