Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
U.Y idaresindeki 60 NG 152 plakalı otomobil, Mahmudiye köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.