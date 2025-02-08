Tokat'ta kar nedeniyle 20 köye ulaşım sağlanamıyor
Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 20 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.
Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 20 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.
Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kent genelinde kar yağışı sonrası 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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