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        Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı

        Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 22:56 Güncelleme: 08.02.2025 - 22:56
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        Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

        Kent genelinde önceki gece başlayan kar yağışı, gün boyunca aralıklarla devam etti.

        Kar yağışı sebebiyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kapanan 10 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonrası ulaşıma açıldı.

        50 kişiden oluşan İl Özel İdaresi ekiplerinin kent genelindeki çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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