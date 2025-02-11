Tokat'ta garajın çatısı çöktü 1 işçi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde garajın çatısı çöktü 1 işçi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde garajın çatısı çöktü 1 işçi yaralandı.
Erek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınlarında bulunan bir parke fabrikasında kamyonlarının park edildiği garajın çatısı bilinmeyen sebeple çöktü.
Garajda bulunan Engin Can Erol (46) adlı işçi düşen parçalar nedeniye yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçi ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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