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        Tokat'ta garajın çatısı çöktü 1 işçi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde garajın çatısı çöktü 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 18:05 Güncelleme: 11.02.2025 - 18:11
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        Tokat'ta garajın çatısı çöktü 1 işçi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde garajın çatısı çöktü 1 işçi yaralandı.

        Erek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınlarında bulunan bir parke fabrikasında kamyonlarının park edildiği garajın çatısı bilinmeyen sebeple çöktü.

        Garajda bulunan Engin Can Erol (46) adlı işçi düşen parçalar nedeniye yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan işçi ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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