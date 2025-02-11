Tokat'ta garajın çatısının çökmesi sonucu 1 işçinin yaralanması kamerada
Tokat'ın Erbaa ilçesinde garajın çatısının çökmesi sonucu 1 işçinin yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde garajın çatısının çökmesi sonucu 1 işçinin yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Erek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınlarında bulunan parke fabrikasında, dün araç garajının çatısının çöktüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İş yerinin kamerasına yansıyan kayıtlarda, garajda çalışmalarını sürdüren işçilerin çatının çökmesiyle hızla kaçışmaları, ortalığı yoğun bir tozun kaplaması görülüyor.
Dün kamyonların park edildiği garajın çatısının çökmesi sunucu yaralanan işçi Engin Can Erol (46), sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
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