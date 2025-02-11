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        Tokat'ta garajın çatısının çökmesi sonucu 1 işçinin yaralanması kamerada

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde garajın çatısının çökmesi sonucu 1 işçinin yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 18:05 Güncelleme: 11.02.2025 - 18:05
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        Tokat'ta garajın çatısının çökmesi sonucu 1 işçinin yaralanması kamerada
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde garajın çatısının çökmesi sonucu 1 işçinin yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Erek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınlarında bulunan parke fabrikasında, dün araç garajının çatısının çöktüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        İş yerinin kamerasına yansıyan kayıtlarda, garajda çalışmalarını sürdüren işçilerin çatının çökmesiyle hızla kaçışmaları, ortalığı yoğun bir tozun kaplaması görülüyor.

        Dün kamyonların park edildiği garajın çatısının çökmesi sunucu yaralanan işçi Engin Can Erol (46), sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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