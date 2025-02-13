Tokat'ta kalp krizi sonucu ölen doktor için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

Törene Ahmet Şimşek'in babası Şaban Şimşek ve yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık ile mesai arkadaşları katıldı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Şimşek'in hastaneye önemli emeği bulunduğunu belirterek, "Ani bir kayıp. Hepimizi derinden etkiledi ve üzdü. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

Şimşek için görev yaptığı hastanenin bahçesinde tören düzenlendi.

TOGÜ Hastanesi'nde 2021'den bu yana araştırma görevlisi olarak görev yapan Şimşek, dün akşam evinde kalp krizi geçirdi.

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