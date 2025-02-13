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        Tokat'ta kalp krizi sonucu ölen doktor için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görev yapan 27 yaşındaki Dr. Ahmet Şimşek, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:22 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:44
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        Tokat'ta kalp krizi sonucu ölen doktor için çalıştığı hastanede tören düzenlendi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görev yapan 27 yaşındaki Dr. Ahmet Şimşek, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        TOGÜ Hastanesi'nde 2021'den bu yana araştırma görevlisi olarak görev yapan Şimşek, dün akşam evinde kalp krizi geçirdi.

        Ambulansla TOGÜ Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şimşek için görev yaptığı hastanenin bahçesinde tören düzenlendi.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Şimşek'in hastaneye önemli emeği bulunduğunu belirterek, "Ani bir kayıp. Hepimizi derinden etkiledi ve üzdü. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

        Törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şimşek'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kayseri'ye gönderildi.

        Evli ve 2 aylık kızı bulunan Şimşek'in cenazesinin yarın öğle vakti Melikgazi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Törene Ahmet Şimşek'in babası Şaban Şimşek ve yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık ile mesai arkadaşları katıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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