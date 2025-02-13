Eğitim-Bir-Sen'den üniversite personeline yer değişikliği hakkı talebi

Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği işlemlerinin toplu sözleşme hükümlerine dayanarak YÖK tarafından düzenlenmesi, bu düzenlemenin üniversiteler arası merkezi yer değişikliğine imkan tanıyacak şekilde hukuki ve fiili bir çerçeveye oturtulması gerektiğini söyledi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yemekhane önünde bir araya gelen sendika üyeleri, "Üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı için toplu sözleşme kararına uyulsun, verilen sözler tutulsun" yazılı pankart açtı, slogan attı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.