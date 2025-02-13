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        Eğitim-Bir-Sen'den üniversite personeline yer değişikliği hakkı talebi

        Eğitim-Bir-Sen Tokat 2 No'lu Şube üyeleri, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı tanınması talebinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:58 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:09
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        Eğitim-Bir-Sen'den üniversite personeline yer değişikliği hakkı talebi
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        Eğitim-Bir-Sen Tokat 2 No'lu Şube üyeleri, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı tanınması talebinde bulundu.

        Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yemekhane önünde bir araya gelen sendika üyeleri, "Üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı için toplu sözleşme kararına uyulsun, verilen sözler tutulsun" yazılı pankart açtı, slogan attı.

        Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği işlemlerinin toplu sözleşme hükümlerine dayanarak YÖK tarafından düzenlenmesi, bu düzenlemenin üniversiteler arası merkezi yer değişikliğine imkan tanıyacak şekilde hukuki ve fiili bir çerçeveye oturtulması gerektiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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