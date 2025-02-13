Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Başçiftlik ile Sulusaray ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

İlçe Özel İdaresi ekipleri köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Artova ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

İlçede yer yer kar yağışı etkisini gösteriyor. Yollarda ve kaldırımlarda oluşan buzlanma yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Yeşilyurt ilçesinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti.

Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Artova ve Sulusaray ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

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