Tokat'ta pres makinesine bacaklarını kaptıran işçi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) geri dönüşüm tesisinde çalışan Afgan uyruklu Abdurrahman Jamsi (62) arızasını gidermek için içine girdiği pres makinesine bacaklarını kaptırdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.