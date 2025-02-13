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        Tokat'ta pres makinesine bacaklarını kaptıran işçi ağır yaralandı

        Tokat'ta geri dönüşüm tesisinde pres makinesine bacaklarını kaptıran işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:29 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:29
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        Tokat'ta pres makinesine bacaklarını kaptıran işçi ağır yaralandı
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        Tokat'ta geri dönüşüm tesisinde pres makinesine bacaklarını kaptıran işçi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) geri dönüşüm tesisinde çalışan Afgan uyruklu Abdurrahman Jamsi (62) arızasını gidermek için içine girdiği pres makinesine bacaklarını kaptırdı.

        İki bacağı diz altından kopan işçi, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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