Tokat'ta öğrenci servisi kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı

İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışı ve tipi ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam ediyor.

Servis minibüsü, İlçe Özel İdare ekipleri ve köyden yardıma gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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