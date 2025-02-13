Tokat'ın Zile ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
Tokat'ın Zile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Tokat'ın Zile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının görüldüğü bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemizde yüksek kesimlerde yoğun olmak üzere devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün (14 Şubat Cuma) ara verilmiştir. Ayrıca köy ve belde okulları (birleştirilmiş sınıflar dahil) ve özel eğitim okulu da tatil kapsamındadır. Diğer okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam edecektir."
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