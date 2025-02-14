Niksar Kaymakamı Çeçen, Hacılı köyünü ziyaret etti
Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Hacılı köyünü ziyaret etti.
Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Hacılı köyünü ziyaret etti.
Kaymakam Çeçen, Cuma namazı sonrası köylülerle bir araya gelerek sohbet etti.
Köyün sorunlarını, halkın talep ve şikayetlerini yerinde dinleyen Çeçen, gereken hizmetlerin sırayla yapılacağını söyledi.
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