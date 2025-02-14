Tokat Sağlık Müdürü Bıyık, Zile Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
Tokat İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, Zile Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.
Tokat İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, Zile Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.
Bıyık, hastanede incelemede bulunarak, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet etti, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bıyık'a ziyaretinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halil İbrahim Akdoğan eşlik etti.
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