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        Ahırda büyükbaş hayvanı tarafından yaralanan kişi 4 saatlik çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ahırda bir büyükbaş hayvanın yaraladığı kişi, 4 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:28 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:31
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        Ahırda büyükbaş hayvanı tarafından yaralanan kişi 4 saatlik çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ahırda bir büyükbaş hayvanın yaraladığı kişi, 4 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Engelli köyünde yaşayan Aziz Bekol, ahırda büyükbaş hayvanı tarafından düşürülmesi nedeniyle başını çarparak yaralandı.

        Yakınlarının ihbarı üzerine yaralıyı almak üzere bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Yoğun kar yağışı ve yolun kapalı olması nedeniyle ambulans hastaya ulaşamayınca Erbaa İlçe Özel İdare Müdürlüğünden yardım istendi.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yol ulaşıma açıldıktan sonra ambulansla alınan Bekol, 4 saatlik çalışmanın ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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