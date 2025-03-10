Tescilli Tokat aynalı çarığı Olgunlaşma Enstitüsü atölyesinde yaşatılıyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tescilli 200 yıllık Tokat aynalı çarığı, Olgunlaşma Enstitüsü atölyesinde yaşatılıyor.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına coğrafi işaret tescil başvuru çalışmaları yürütülen Tokat aynalı çarığına, Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen ay coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Tokat aynalı çarığı, Tokat'ın 23'üncü, Orta Karadeniz'in ise 86'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü oldu.

Yüzyıllardır Tokat'ta büyükbaş hayvan derisinden yapılan bu geleneksel ayakkabılar, bir dönemin kültürel simgelerinden kabul ediliyor.

Aynalı çarık, üzerinde ayna, boncuklar ve ponponlarla yapılan süslemelerle tamamen el işçiliği ile üretiliyor.

Tokat'ın geleneksel zanaat kültürünü yansıtan bu çarıkların tarihi 18. yüzyıla dayanıyor.

Osmanlı arşivlerinde de kayıtlı olan bu geleneksel ayakkabı, geçmişte özellikle düğün merasimlerinde gelinlerin duvaklarını örttükten sonra kendilerini ve çevrelerini görebilmek için kullandıkları bir araç olarak öne çıkıyordu.

Sadece bir ayakkabı değil kültürel mirasın simgesi olan aynalı çarık, yüzyıllar boyunca yörenin kadınları ve genç kızları tarafından beğeniyle giyildi.

Geçmişin izlerini bugüne taşıyan çarıkların yapımı, Olgunlaşma Enstitüsü atölyesinde bu sanatın son temsilcilerinden usta İlhan Özarslan tarafından öğretiliyor.

- "Bunları geleceğe taşıdıkça ilimizin kültürel değeri artıyor"

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, aynalı çarığın 200 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Osmanlı arşivlerine göre, çarıkların geçmişinin 18. yüzyıla dayandığını ifade eden Köklü, "Büyükbaş hayvanların derileri kullanılarak çarık yapılıyor. Yöresel bir ürün. Coğrafi işaret alması, geçmişi ve geleneği yaşatması bakımından bizim için çok önemli. Anadolu'daki diğer çarıklardan farkı da aynalı olması. Coğrafi işaret almasından, bir değerin korunmasından dolayı memnunuz. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü yöresel ürünler ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir bu çalışmalar yürütülüyor." dedi.