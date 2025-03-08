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        Zile'de geleneksel elbiseli kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        Tokat'ın Zile ilçesinde geleneksel elbiselerini giymiş Sıraç Türkmeni kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü coşkuyla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 20:47 Güncelleme: 08.03.2025 - 20:59
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        Zile'de geleneksel elbiseli kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde geleneksel elbiselerini giymiş Sıraç Türkmeni kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü coşkuyla kutladı.

        Karacaören köyünde geleneksel elbiselerini giyen kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü'nü semah dönerek coşkuyla kutladılar. Sıraç Türkmenlerinin yaşadığı köyde her yıl Dünya Kadınlar Günü, köydeki tüm kadınların katılımıyla kutlanıyor.

        Köy halkından Hüseyin Baş, yaptığı açıklamada, "Köyümüzde Kadınlar Günü kutlamaları bir gelenektir. Bizim kültürümüzde kadınların çok ayrı bir yeri vardır. Bu sene kutlamalarımız cemevimizde yapıldı. Semahlar çekildi, ellikler oynandı. Tüm canlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

        Araştırmacı yazar Ahmet Divriklioğlu da "Sıraç Türkmen Alevilerinde Orta Asya'dan gelen Katun yani kadın hatun geleneği devam etmektedir. Köyde cemleri kadın dedeler yürütmekte olup Amazonik bir yapı vardır." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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