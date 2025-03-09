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        Tokat'ta devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 09.03.2025 - 10:50
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        Tokat'ta devrilen cipteki 4 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Osman Ş. (19) yönetimindeki 60 BB 285 plakalı cip, Çalkara köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan B.K, S.K.N. (17) ve D.N.İ. (17) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Erbaa ve Taşova'daki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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