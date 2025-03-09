Tokat'ta devrilen cipteki 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Osman Ş. (19) yönetimindeki 60 BB 285 plakalı cip, Çalkara köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan B.K, S.K.N. (17) ve D.N.İ. (17) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Erbaa ve Taşova'daki hastanelere kaldırıldı.
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